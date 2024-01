Toa Road Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) für die Toa Road-Aktie zeigt einen Wert von 28 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage RSI bei 41,78, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Toa Road-Aktie also eine "Gut"-Bewertung nach RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Toa Road-Aktie wird als "Neutral" bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutierte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Toa Road bei 5185,73 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 7020 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6443 JPY, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Toa Road-Aktie also eine Gesamtbewertung von "Gut" nach der technischen Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Toa Road-Aktie also ein "Neutral"-Rating.