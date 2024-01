Toa Road Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Analyse von Sentiment und Buzz für die Toa Road-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Die Stimmungslage der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Toa Road-Aktie war in letzter Zeit neutral. Weder gab es besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Toa Road-Aktie bei 5185,73 JPY liegt, während der aktuelle Kurs 7020 JPY beträgt. Dies ergibt eine positive Distanz von +35,37 Prozent zum GD200, was zu einer guten Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von +8,96 Prozent ein gutes Ergebnis. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für die technische Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Toa Road-Aktie zeigt einen Wert von 28 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und zu einer guten Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI für die letzten 25 Tage einen neutralen Wert, was zu einer insgesamt guten RSI-Bewertung für die Toa Road-Aktie führt.