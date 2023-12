Toa Road Aktie: Abwarten

Die Toa Road wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Diskussionen behandelten überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "neutral"-Einstufung.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab sich ein ähnliches Bild. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb auch dieser Punkt als "neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls im Durchschnitt, was zu einer weiteren "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Toa Road-Aktie also ein "neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 5210,53 JPY und ein aktueller Kurs von 6630 JPY. Die Distanz zum GD200 beträgt +27,24 Prozent, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt einen Abstand von +7,89 Prozent, was ebenfalls als "gut" eingestuft wird. Daraus ergibt sich eine Gesamtnote von "gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Toa Road zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 46,67, was als "neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als "neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "neutral".