Tme Pharm.conf.ipo Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen stattfanden. An einem weiteren Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Tme Pharma diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Es ist interessant, die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zu beobachten. In Bezug auf Tme Pharma weist die Aktie eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Tme Pharma in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tme Pharma aktuell bei 1,15 EUR. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,1966 EUR lag und somit einen Abstand von -82,9 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 0,39 EUR liegt, was einer Differenz von -49,59 Prozent entspricht. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis beider Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Tme Pharma führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht" mit einem RSI von 78,12. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 68,58. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.