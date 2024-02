Tme Pharm.conf.ipo Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz. Für die Aktie von Tme Pharma ergibt sich dabei folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten auf üblichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte im selben Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Tme Pharma daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -3,66 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche bedeutet. Daher erhält Tme Pharma in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Tme Pharma veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,82 EUR für den Schlusskurs der Tme Pharma-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0.276 EUR, was einem Unterschied von -66,34 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,24 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tme Pharma-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.