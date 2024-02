Tme Pharm.conf.ipo Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Tme Pharma-Aktie zeigt gemäß der aktuellen Dividendenrendite eine Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Tme Pharma gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Das Stimmungsbild bleibt neutral und es gab keine auffälligen Veränderungen in der Diskussion oder Anzahl der Beiträge. Daher wird das Sentiment insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 31,63, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tme Pharma diskutiert, was zu einer überwiegend "Gut"-Einschätzung durch die Anleger führt.

Insgesamt erhält Tme Pharma daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.