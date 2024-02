Tme Pharm.conf.ipo Aktie: Ist es vollbracht?

Das Biotechnologieunternehmen Tme Pharma hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,65 % eine niedrigere Bewertung von 0 % erhalten. Dies ergibt eine Differenz von 3,65 Prozentpunkten und führt zu der Einstufung "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und der Buzz bezüglich Tme Pharma haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über das Unternehmen festgestellt, weshalb auch in diesem Kriterium eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Tme Pharma derzeit auf 0,82 EUR geschätzt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 0,276 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -66,34 % und führt somit zur Bewertung "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,24 EUR, was einer Distanz von +15 % entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtnote von "Neutral".