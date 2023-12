Tmb Bank Pcl Adr Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse von Tmbthanachart Bank Pcl zeigt, dass sich das Unternehmen in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,05 USD liegt, was einer Abweichung von -1,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 9,05 USD führt zu einer neutralen Einstufung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien deuten auf eine mittlere Aktivität und eine gleichbleibende Stimmung hin.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung insgesamt erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Bewertungen. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 liegen bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tmbthanachart Bank Pcl weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Tmbthanachart Bank Pcl somit in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.