Tlatural Gas Holdings Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien in Bezug auf Tl Natural Gas war in den letzten Tagen neutral, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Tl Natural Gas daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Tl Natural Gas-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tl Natural Gas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,42 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,68 HKD) weicht somit um +61,9 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,69 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tl Natural Gas-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Tl Natural Gas-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 30, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage, ergibt sich ein Wert von 65, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".