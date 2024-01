Tlatural Gas Holdings Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse der Tl Natural Gas-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,33 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,8 HKD, was einem Unterschied von +142,42 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen Wert von 0,77 HKD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+3,9 Prozent) entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigte sich bei Tl Natural Gas in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Tl Natural Gas in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tl Natural Gas-Aktie beträgt 83, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Tl Natural Gas daher ein "Schlecht"-Rating.