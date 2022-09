Tiziana Life Sciences meldet anhaltende klinische Verbesserungen bei einem zweiten Patienten mit sekundär progredienter Multipler Sklerose (SPMS) nach sechsmonatiger Verabreichung von intranasalem Foralumab

^* Der zweite Expanded-Access-Patient (EA2) zeigte eine Verbesserung des Gehens, gemessen an Gangstabilität und Ausdauer * Der Patient zeigte eine klinisch signifikante Verbesserung auf der Expanded Disability Status Scale (EDSS). * Die 6-Monats-PET-Bildgebung wird im 4. Quartal 2022 erfolgen, um die gleichzeitige Verbesserung der Mikrogliaaktivierung zu bestätigen NEW YORK, 20. September 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tiziana Life Sciences Ltd. (Nasdaq:… Hier weiterlesen