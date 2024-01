Tiziana Life Sciences Aktie: Einfach unglaublich

Die Tiziana Life Sciences wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Mit einem GD200 von 0,73 USD liegt der Aktienkurs (0,56 USD) um -23,29 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,61 USD zeigt eine Abweichung von -8,2 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 62,5, was eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 50, was ebenfalls zu einem Rating "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Tiziana Life Sciences ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung zeigt die Aktie eine unterdurchschnittliche Aktivität und geringe Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Schlecht" und "Neutral".