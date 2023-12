Tivic Health Systems-Anleger sollten sich noch gedulden!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Rauschpegels, die sich auf die Aktienbewertungen auswirken können. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen hat Tivic Health langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist, hat das Unternehmen den Relative Strength Index (RSI) sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,13 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 50,68, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen. Basierend auf den Kommentaren und Befunden in sozialen Medien wurde festgestellt, dass die Stimmung gegenüber Tivic Health überwiegend positiv war, aber in den letzten Tagen Neutralität herrschte. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,22 USD, was einen deutlichen Abwärtstrend von 74,24 Prozent zeigt und zu einer schlechten Bewertung führt. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich eine positive Bewertung von "gut". Insgesamt erhält Tivic Health daher eine neutrale Bewertung für die technische Analyse.