Tivic Health Systems Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die technische Analyse von Tivic Health zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,58 USD liegt, was einer Abweichung von -74,6 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,79 USD darunter, was einer Abweichung von -11,73 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Tivic Health eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Tivic Health zeigt ebenfalls negative Ergebnisse. Der RSI7 liegt bei 79,49 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine eindeutige Über- oder Unterkauft-Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Tivic Health werden ebenfalls analysiert. Derzeit zeigen die Kommentare auf sozialen Plattformen eine neutrale Stimmung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass Tivic Health derzeit eher negative Signale aufweist, hauptsächlich aufgrund der Abweichungen von den gleitenden Durchschnittswerten und des überkauften RSI.