Tivic Health Systems Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Anleger bei Tivic Health waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab vier positive und drei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Tivic Health daher als "neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht wird derzeit ein "Schlecht"-Rating für Tivic Health vergeben. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt eine Abweichung von -72,89 Prozent, was die Einstufung als "Schlecht" bestätigt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +0,57 Prozent, was einer "Neutral"-Wertung entspricht. Insgesamt wird Tivic Health daher technisch betrachtet als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tivic Health zeigt eine Überbewertung auf, mit einem Wert von 76 auf Basis der letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,1, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tivic Health.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigte Tivic Health eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.