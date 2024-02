Tivic Health Systems Aktie: Das darf nicht passieren!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Tivic Health wurden in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen geäußert. Das Meinungsbild war in den letzten Tagen weder positiv noch negativ, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Tivic Health-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 43, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,91 eine neutrale Einschätzung. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein neutrales Rating für Tivic Health.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tivic Health-Aktie (1,24 USD) mit -71,36 Prozent Entfernung vom GD200 (4,33 USD) ein schlechtes Signal ist. Auch der GD50, der einen Kurs von 1,5 USD aufweist, deutet auf ein schlechtes Signal hin, da der Abstand -17,33 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tivic Health-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf die Tivic Health-Aktie durchschnittlich war. Die Diskussionsintensität wird daher als neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.