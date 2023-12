Tivic Health Systems Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Tivic Health wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Tivic Health auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung hin untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 80,95 Punkten, was bedeutet, dass die Tivic Health-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 55,17, was bedeutet, dass Tivic Health weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 7,52 USD für den Schlusskurs der Tivic Health-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,75 USD, was einem Unterschied von -76,73 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1,68 USD, was bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Tivic Health-Aktie eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes und "Schlecht"-Bewertungen in Bezug auf den RSI und die technische Analyse.

