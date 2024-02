Tivic Health Systems Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung und das Interesse an Tivic Health in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, wie unsere Analyse zeigt. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht besonders auffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich ein ähnliches Bild. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass die Tivic Health-Aktie derzeit schlecht abschneidet. Der Kurs liegt 72,87 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittswert des letzten Jahres, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von -20 Prozent, was erneut zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich jedoch eine neutrale Einschätzung. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (48,89 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (61,89 Punkte) zeigen keine überkaufte oder überverkaufte Situation an, weshalb wir auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung kommen.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet, und an den meisten Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt zeigt die Analyse also, dass sowohl die Stimmung in den sozialen Medien als auch die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung für die Tivic Health-Aktie ergeben.