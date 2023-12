Titon Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Titon wurde über einen längeren Zeitraum analysiert, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Titon in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Titon liegt bei 33,33, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird, und somit eine neutrale Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 9, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Titon daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Titon als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 20,04 insgesamt 39 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der 32,88 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse ist die Titon mit einem Kurs von 85 GBP inzwischen +17,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine Einstufung "Gut" gegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf +11,86 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.