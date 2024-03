Titon Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Titon-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 78,3 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 80 GBP weicht daher um +2,17 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 81,24 GBP, und der letzte Schlusskurs weicht um -1,53 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Titon-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Aus fundamentaler Sicht betrachtet, hat die Aktie von Titon ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,04, was 88 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Diskussionen in sozialen Medien zu Titon zeigen, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind, und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, was auch die Meinung der Redaktion widerspiegelt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Titon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, aufgrund einer Differenz von 3,06 Prozentpunkten (1,21 % gegenüber 4,27 %).

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Titon-Aktie, wobei die technische Analyse neutral ist, die fundamentale Analyse die Aktie jedoch als gut bewertet und die Dividendenpolitik als schlecht einstuft.