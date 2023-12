Titanium Transportation Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Titanium Transportation liegt bei 18,75, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Gut" eingestuft. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52 für die Titanium Transportation, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In Bezug auf Dividenden schüttet Titanium Transportation derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Straße und Schiene, mit einem Unterschied von 0,72 Prozentpunkten (3,33 % gegenüber 2,61 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse der Titanium Transportation-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen 2,61 CAD betrug. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,38 CAD, was einem Unterschied von -8,81 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts (2,39 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,42 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Titanium Transportation insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Titanium Transportation mit -37,99 Prozent um mehr als 40 Prozent darunter. Die "Straße und Schiene"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,21 Prozent, wobei die Titanium Transportation mit 27,78 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.