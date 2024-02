Titanium Transportation Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Titanium Transportation verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -37,99 Prozent, was 40,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,78 Prozent im Bereich "Industrie" liegt. Im Sektor "Straße und Schiene" beträgt die mittlere jährliche Rendite -14,26 Prozent, wobei Titanium Transportation um 23,73 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Titanium Transportation bei 9,6, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,07 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment für Titanium Transportation zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen neutral verhalten, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Ausschüttung liegt die Dividende von Titanium Transportation bei 3,52 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,78 % im Bereich "Straße und Schiene" liegt. Die Differenz von 0,74 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".