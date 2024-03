Titanium Oyj Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Diskussionen über Titanium in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen über den Wert angesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Titanium mit 15,15 EUR derzeit um -6,37 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -7,68 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Titanium über einen längeren Zeitraum hinweg ergeben eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Titanium beträgt derzeit 52,17 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,85 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit wird Titanium insgesamt als "Neutral" in Bezug auf den RSI bewertet.