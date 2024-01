Titanium Oyj Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der aktuelle RSI-Wert für die Aktie Titanium liegt bei 18,18, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 29, was ebenfalls als überverkauft interpretiert wird und daher zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

Im Hinblick auf die Anlegerstimmung wurde Titanium in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungsäußerungen führt zu der Einschätzung einer neutralen Anleger-Stimmung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Titanium in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 16,45 EUR für die Titanium-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,8 EUR, was einer Abweichung von +8,21 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 16,7 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +6,59 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Titanium-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung sowohl im Hinblick auf die Anleger-Stimmung als auch aus charttechnischer Sicht.