Titan Wind Energy Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Titan Wind Energy Suzhou verzeichnet eine Rendite von -20,01 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Bereich "Industrie", was einem Unterschied von mehr als 19 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von -0,89 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Titan Wind Energy Suzhou mit 19,12 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung bezüglich Titan Wind Energy Suzhou. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Titan Wind Energy Suzhou liegt bei 22, was im Vergleich zum branchenüblichen KGV von 0 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Titan Wind Energy Suzhou liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.