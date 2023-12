Titan Wind Energy Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Dividendenpolitik von Titan Wind Energy Suzhou wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt in der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 1,52 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,52 %).

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Der RSI liegt bei 85,71 und der RSI25 bei 80,96, was auf überkaufte Bedingungen hinweist. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander und ein Wert zwischen 70 und 100 gilt als "überkauft".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Titan Wind Energy Suzhou liegt bei 20, was besagt, dass die Aktie im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Titan Wind Energy Suzhou ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der aktuelle Kurs liegt mit 10,79 CNH 15,04 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und 21,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage.

Insgesamt ergibt sich daher aus der Dividendenpolitik, dem Relative Strength Index, fundamentalen Kriterien und der technischen Analyse die Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie von Titan Wind Energy Suzhou.