Titan Pharmaceuticals Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Titan liegt der RSI7 aktuell bei 57,14 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,55, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält das Titan-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei Titan zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral war. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Titan diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs für Titan derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,63 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,33 USD liegt, was einer Abweichung von -47,62 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine Abweichung von -21,43 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt entspricht dies daher dem Rating "Schlecht".