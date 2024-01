Titan Mining-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Aktie von Titan Mining hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,44 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,34 CAD, was einem Rückgang von 22,73 Prozent entspricht. In der charttechnischen Analyse wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,39 CAD liegt mit einem Unterschied von -12,82 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Titan Mining-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Es gab vereinzelt negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 58,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 65,63 Punkten keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien gab es keine signifikante Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Titan Mining also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Anleger-Sentiment, RSI und Social-Media-Buzz.