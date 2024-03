Titan Mining Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Titan Mining ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir analysiert haben, um eine zusätzliche Bewertungsgrundlage für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen der letzten Tage standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung "Neutral" lautet.

Der Aktienkurs von Titan Mining verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,73 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Titan Mining damit um 35,93 Prozent unter dem Durchschnitt (-20,8 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,8 Prozent, was bedeutet, dass Titan Mining derzeit um 35,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit 18,8, was 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 335 liegt. Basierend auf dieser Bewertung ist die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet einzustufen, weshalb Titan Mining in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividende weist Titan Mining eine Ausschüttungsquote von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,58 %) als niedriger einzustufen ist, da die Differenz 3,58 Prozentpunkte beträgt. Aufgrund dieser Daten wird die aktuelle Einstufung als "Schlecht" angesehen.