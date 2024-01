Titan Mining Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Derzeit wird die Titan Mining-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nur bei 18 liegt. Das bedeutet, dass die Börse lediglich 18,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Titan Mining zahlt, was 94 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Insbesondere im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 320, wodurch die Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt jedoch eine negative Entwicklung, da der Schlusskurs der Titan Mining-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,45 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,335 CAD lag, was einer Abweichung von -25,56 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,39 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Des Weiteren ergibt der Branchenvergleich, dass die Performance von Titan Mining in den letzten 12 Monaten um -18,89 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um -10,94 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,95 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Rendite mit -10,94 Prozent höher als bei Titan Mining, was zu einem negativen Rating in dieser Kategorie führt.

Zusätzlich weist Titan Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Diese negative Differenz führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie in dieser Kategorie.