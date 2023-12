Titan Mining Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "10X Capital Venture Acquisition Corp II":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Titan Mining auf 18 geschätzt. Das bedeutet, dass die Börse 18,8 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 94 Prozent. Im Bereich "Metalle und Bergbau" beträgt der durchschnittliche Wert derzeit 320. Aufgrund dieser Zahlen wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Titan Mining eher neutral diskutiert. An einem Tag war die Stimmung negativ, während größtenteils neutral eingestellte Anleger an insgesamt drei Tagen zu verzeichnen waren. In den letzten Tagen dominierten ebenfalls vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Titan Mining festgestellt werden. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Im Branchenvergleich erzielte Titan Mining in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,89 Prozent, was eine Underperformance von -7,95 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Titan Mining um 7,95 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.