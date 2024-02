Titan Minerals Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Titan Minerals-Aktie beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,16, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein insgesamt "Neutral"-Rating für Titan Minerals.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Titan Minerals-Aktie mit einem Kurs von 0,02 AUD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -50 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Titan Minerals gab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem positive Meinungen zu Titan Minerals veröffentlicht, jedoch wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für Titan Minerals.