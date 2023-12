Titan Medical Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Titan Medical-Aktie wird derzeit als negativ bewertet, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien festgestellt haben. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Titan Medical diskutiert, was zu der Einstufung "Schlecht" für die Stimmung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Titan Medical derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,38 % im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Titan Medical beträgt 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,27 als deutlich günstig erscheint. Aufgrund dieses Wertes wird Titan Medical als "Gut" eingestuft.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine positive Bewertung hin. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 20, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 55,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für die Titan Medical-Aktie.