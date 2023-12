Titan Medical Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Titan Medical liegt derzeit bei 23, was bedeutet, dass die Börse 23 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 56 Prozent. Der Durchschnittswert in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt bei 51, was dazu führt, dass der Titel als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Aktienkurs-Performance von Titan Medical in den letzten 12 Monaten betrug -88,2 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Branche einen Underperformance-Wert von -74,68 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Titan Medical um 66,46 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Technisch gesehen erhält die Titan Medical-Aktie sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der letzten 50 Handelstage (GD50) ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Abweichung vom aktuellen Kurs.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage bei Titan Medical festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.