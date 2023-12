Titan Medical Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Aktienkurs von Titan Medical zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor eine Rendite von -88,2 Prozent, was mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,38 Prozent verzeichnete, liegt Titan Medical mit einer Rendite von -88,2 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Titan Medical im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Sektors auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,1 Prozentpunkte weniger als die üblichen 5,1 % in der Branche ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird Titan Medical in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Titan Medical beträgt aktuell 23, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt ein KGV von 54 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Titan Medical daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Titan Medical interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Titan Medical.