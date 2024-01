Titan Machinery Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die technische Analyse der Titan Machinery-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 26,28 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 26,2 USD liegt und somit einen Abstand von -0,3 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 24,01 USD, was einer Differenz von +9,12 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Titan Machinery im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" mit einer Rendite von -28,63 Prozent mehr als 178 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche mit einer mittleren Rendite von 242,71 Prozent liegt Titan Machinery mit 271,34 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Entwicklung im letzten Jahr.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 46,88 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25 mit einem Wert von 45 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einschätzung als "Neutral".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 Kaufempfehlungen, 0 Halten-Empfehlungen und 0 Verkaufen-Empfehlungen für die Titan Machinery abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 50 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 90,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.