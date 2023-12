Titan Machinery Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Titan Machinery-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 27,03 USD eine negative Entfernung von 7,97 Prozent zum GD200 (29,37 USD) aufweist. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 25,4 USD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,42 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Titan Machinery-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten bewerten die Aktie der Titan Machinery auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 positive Bewertungen vor, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Titan Machinery. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 50 USD, was einer Erwartung von 84,98 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich erzielte Titan Machinery in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -41,13 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 14,04 Prozent, was einem Unterperformanz von -55,17 Prozent für Titan Machinery entspricht. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 26,82 Prozent im letzten Jahr, wobei Titan Machinery 67,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Titan Machinery-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Titan Machinery ein "Gut"-Rating.