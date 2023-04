Titan Machinery Aktie: Unerwartete Finanzergebnisse überraschen den Markt!

Die Titan Machinery-Aktie erhält derzeit von Analysten eine “Neutrale” Bewertung. Die aktuelle Einschätzung basiert auf 0 “Gut”-, 1 “Neutral”- und 0 “Schlecht”-Bewertungen in den letzten drei Monaten. In jüngeren Berichten haben die Analysten jedoch zu einer anderen Einschätzung gefunden. Das durchschnittliche Rating für das Titan Machinery-Wertpapier aus dem letzten Monat ist ebenfalls “Neutral” (0 “Gut”, 1 “Neutral”, 0 “Schlecht”).

Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Experten (44,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von beeindruckenden 72,12 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs), was einer Empfehlung von 44,75 USD entspricht.

Analyse der Titan Machinery Aktie im Vergleich zum Markt

Im letzten Jahr hat die Titan Machinery-Aktie eine Nullrendite erzielt. Dieses Ergebnis liegt um -8,3...