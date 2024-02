Titan Machinery Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Landmaschinenhändler Titan Machinery weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,05 Prozent liegt. In der Kategorie der Dividendenrendite erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Analysten bewerten die Titan Machinery-Aktie hingegen positiv und geben ihr insgesamt ein "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 50 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 87,13 Prozent entspricht. Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wird als neutral bewertet. Die Aktivität und die Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität, weshalb die Aktie von Titan Machinery in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

