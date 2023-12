Titan Machinery Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Titan Machinery-Aktie liegt derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 29,09 USD knapp unter dem aktuellen Kurs von 28,69 USD. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -1,38 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 25,6 USD, was einem Abstand von +12,07 Prozent zur Aktie entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Gut"-Rating vergeben.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren alle 2 Bewertungen "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 50 USD, was einem Aufwärtspotential von 74,28 Prozent entspricht. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Titan Machinery bei -28,63 Prozent, was mehr als 172 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Titan Machinery derzeit überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 18,1 Punkten. Daraus resultiert ein "Gut"-Rating. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Titan Machinery eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.