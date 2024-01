Titan Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Dividendenrendite von Titan liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Das Anleger-Sentiment für Titan ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Titan im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,78 Prozent erzielt, was 1253,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 2090,2 Prozent, wobei Titan aktuell 2093,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Titan liegt bei 96,55, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 für die Titan liegt bei 44, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".