Titan Aktie: Das dürfte Probleme geben!

In den letzten Wochen wurde bei Titan eine deutliche Verschiebung der Stimmungslage in Richtung Negativ festgestellt. Diese Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden, eine Neigung zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Titan negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Titan für diesen Schritt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Eine Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Titan-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 12,78 USD. Der letzte Schlusskurs von 12,42 USD liegt daher auf einem ähnlichen Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, beträgt dieser aktuell 14,26 USD, was zu einem Rating von "Schlecht" für die Aktie führt. Insgesamt erhält Titan für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Titan als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer von 0 bis 100 zu. Für die Titan-Aktie ergibt sich ein Wert von 83,26 für den RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 67,45 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus resultiert insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,08 Prozent erzielt, was 207,65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 346,18 Prozent, wobei Titan aktuell 347,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.