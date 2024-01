Titan Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) der Titan-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 33,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Titan nach der RSI-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Titan mit -3,78 Prozent mehr als 153 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 242,71 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt Titan mit 246,49 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Titan liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,94 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Titan-Aktie mit 14,88 USD derzeit +12,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +25,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.