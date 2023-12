Tisdale Resources-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Dividende von Tisdale Clean Energy steht in einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -73,77 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Tisdale Clean Energy als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Tisdale Clean Energy-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage einen überkauften Zustand der Aktie, weshalb diese mit "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Tisdale Clean Energy eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tisdale Clean Energy-Aktie derzeit -5,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Für den Zeitraum der letzten 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -50 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.