Die Tisdale Clean Energy-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Einschätzung von Aktienkursen durch Analysten beinhaltet harte Faktoren wie Bilanzdaten, sowie weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben die Stimmung rund um Tisdale Clean Energy auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien zu Tisdale Clean Energy diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der Dividendenpolitik erhält Tisdale Clean Energy jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -73,77 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Tisdale Clean Energy derzeit -5,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beläuft sich auf -50 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tisdale Clean Energy-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch zeigt der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (75), dass die Aktie hier überkauft ist, wodurch sie eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tisdale Clean Energy.

Tisdale Clean Energy kaufen, halten oder verkaufen?

