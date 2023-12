Tiscon Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Jiangsu Express":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tiscon. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Tiscon jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Tiscon, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Tiscon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,9 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt nur um -6,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -55,09 Prozent im Branchenvergleich für Tiscon. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,67 Prozent im letzten Jahr, wobei Tiscon 65,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 0,18 und liegt damit 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 51. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher unterbewertet, weshalb Tiscon in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.