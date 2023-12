Tiscon Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Tiscon derzeit 0,015 EUR beträgt, was einem Abstand von -25 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -70 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Tiscon bei -61,9 Prozent, was mehr als 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,15 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Tiscon mit 54,75 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Tiscon derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,2 % in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Differenz von 3,2 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tiscon liegt bei 16,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 48, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und daher eine Einstufung als "Neutral" erhält. Insgesamt erhält die Tiscon daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Gut".