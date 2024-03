Tirupati Graphite Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu analysieren. Für die Tirupati Graphite-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 100 überkauft an, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen überkauften Wert von 97, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 20,57 GBP für die Tirupati Graphite-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,65 GBP, was einem Unterschied von -77,39 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 9,74 GBP unter dem gleitenden Durchschnitt (-52,26 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die einfache Charttechnik ergibt daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Tirupati Graphite.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine insgesamt positive Einschätzung für Tirupati Graphite.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine neutrale Einschätzung für Tirupati Graphite. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie vergeben.