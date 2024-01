Tirupati Graphite Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg analysiert. Der RSI ist ein technischer Indikator, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Bei der Bewertung von Tirupati Graphite werden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25-Wert von 55,77 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tirupati Graphite daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analysepunkt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Tirupati Graphite. Es wurden keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu dieser Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht stark im Fokus der Anleger steht. Die Diskussionen über Tirupati Graphite zeigen keine wesentliche Abweichung von der Norm, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Tirupati Graphite besonders positive Diskussionen geführt, und es wurden keine negativen Diskussionen festgehalten. An insgesamt einem Tag war die Stimmung neutral. Auch in den letzten Tagen zeigt sich ein vorwiegend positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Tirupati Graphite insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs Tirupati Graphite derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 26,3 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (16 GBP) um -39,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 18,32 GBP, was einer Abweichung von -12,66 Prozent entspricht, und somit auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.