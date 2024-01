Tirupati Graphite Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Max Resource":

Die Aktie von Tirupati Graphite wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Eine Analyse der Diskussionsintensität im Netz zeigt, dass die Aktivität im Netz üblich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit stabil, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Anlegerstimmung ist größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Die technische Analyse der Aktie zeigt einen deutlichen Unterschied zwischen dem Durchschnittskurs und dem letzten Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine schlechte Entwicklung hin. Insgesamt erhält Tirupati Graphite gemäß der verschiedenen Analysen eine eher schlechte Bewertung.